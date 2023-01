Veja a lista de sepultamentos desta segunda-feira (02) de Apucarana

Da Redação

Os sepultamentos acontecem na Cidade Alta

Veja a lista de sepultamentos desta segunda-feira (02), divulgada pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

Valdemir Antônio Casini, de 63 anos. O velório acontece na Capela Mortuária Central de Apucarana e o sepultamento ocorre às 17h no Cemitério Municipal Cristo Rei.

José Dubiel, de 61 anos. O velório acontece na Capela do Jardim Ponta Grossa e o sepultamento ocorre às 16h no Cemitério Portal do Céu.

Enoema de Siqueira da Silva, de 77 anos. O velório acontece na Capela Mortuária Central de Apucarana e o sepultamento ocorre às 9h no Cemitério Parque Portal do Céu.

Osvaldo Presente, de 80 anos. O velório acontece na Capela Mortuária Central de Apucarana e o sepultamento ocorre às 9h no Cemitério da Saudade.

Sepultamentos que ocorreram no domingo (1º):

Maria Izabel Schneider, 59 anos. O velório ocorreu na Capela Central. O sepultamento ocorreu às 14 horas deste domingo (1), no Cemitério Parque Portal do Céu.

André Luis dos Santos da Silva, 16 anos. O velório ocorreu na Capela Mortuária do Jardim Colonial. O sepultamento foi às 11 horas de domingo (1), no Cemitério Cristo Rei.

José Shpak, 83 anos. O velório ocorreu na Capela Central. O sepultamento foi às 9 horas de domingo (1), no Cemitério Ucraniano.

