Veja a lista de sepultamentos desta segunda divulgada pela Aserfa

A Aserfa divulga a lista de sepultamentos diariamente

Veja a lista de sepultamentos desta segunda-feira (5), divulgada pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

Isabel Alves de Moura, 80 anos, velada na Capela Municipal de Rolândia. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Rolândia.

Jorge da Silva, 61 anos, velado na Capela da Vila Reis. O sepultamento acontece às 16h no Cemitério Portal do Céu.

Silvio Evangelista da Silva, 78 anos, velado na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 14h no Cemitério Cristo Rei.

Roberto Pereira dos Santos, 64 anos, sem velório. O sepultamento acontece às 11h no Cemitério de Cambira.

Sepultamentos que ocorreram no domingo (4):

Jakson Ajala, 48 anos, velado na Acesc. O sepultamento ocorreu em Cascavel.

Cenira da Luz Cardoso Vieira, 63 anos, velado na Capela Mortuária de São Pedro do Ivaí. O sepultamento ocorreu às 9h no Cemitério de São Pedro do Ivaí.

