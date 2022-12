Veja a lista de sepultamentos desta segunda (26) de Apucarana e região

Da Redação

Os sepultamentos acontecem nos cemitérios da Cidade Alta e da região

Veja a lista de sepultamentos desta segunda-feira (26), divulgada pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

Kenji Suyenaga, de 80 anos. O velório acontece na Capela Mortuária Central de Apucarana e o sepultamento ocorre às 17h no Cemitério Cristo Rei.

Luiz Yoshito Kano, de 52 anos. O velório ocorre na Capela Municipal de Adamantina (SP) e o sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Tupã, também em São Paulo.

João Ferreira da Silva, de 75 anos. O velório ocorre na Capela Municipal de Areiópolis (SP) e o sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Areiópolis.

Vivaldo Gonçalves Bueno, de 82 anos. Sem velório; o sepultamento ocorre às 9h no Cemitério Portal do Céu.

Maria Porfirio Machado Ferreira, de 73 anos. O velório ocorre em residência e o sepultamento acontece às 16h no Cemitério da Saudade.

Ricardo dos Santos Machado, de 37 anos. O velório acontece na Capela do Jardim Colonial e o sepultamento ocorre às 16h no Cemitério Portal do Céu.

