Veja a lista de sepultamentos desta quinta-feira divulgada pela Aserfa

Os sepultamentos acontecem em Apucarana e na região

Veja a lista de sepultamentos desta quinta-feira (8), divulgada pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

Pedro Nunes Fernandes, 75 anos, velado na Capela Municipal de Califórnia. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Califórnia.

Dalziria Martins Machado, 103 anos, velada na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 11h no Cemitério Cristo Rei.

Rute Harumi Suzuki, 64 anos, velada na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 13h no Cemitério Cristo Rei.

Celso da Cruz, 79 anos, velado na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 14h no Cemitério de Assaí.

Sepultamentos ocorridos na quarta-feira (7) em Apucarana e região:

Verginia Alves Romano, 82 anos. O velório ocorre na Capela Municipal de Rio Bom. O sepultamento será as 17 horas, no Cemitério Municipal de Rio Bom.

Benedito Ribeiro da Silva, 81 anos. O velório ocorre na Capela Central. O sepultamento será as 17 horas, no Cemitério Cristo Rei, de Apucarana.

Ana Vieira de Barros Fernandes, 83 anos. O velório ocorre na Capela do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento será às 15 horas, no Cemitério Cristo Rei, de Apucarana.

Antônio Sebastião, 89 anos. O velório ocorre na Capela Central. O sepultamento será as 16 horas, no Cemitério Cristo Rei, de Apucarana.

Lázaro Aparecido Lopes, 79 anos. O velório ocorre na Capela Central. O sepultamento será as 17 horas, no Cemitério Parque Portal do Céu, de Apucarana.

