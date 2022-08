Veja a lista de sepultamentos desta quinta-feira de Apucarana e região

Da Redação

Os sepultamentos acontecem nos cemitério de Apucarana e região

Veja a lista de sepultamentos desta quinta-feira(11), divulgada pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

Selma Marciane de Oliveira Bernardes, 45 anos, velada na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 17h no Cemitério Cristo Rei.

Maicon Balbo Moro, 32 anos, velado na Capela Municipal de São Pedro do Ivaí. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de São Pedro do Ivaí.

Judite do Nascimento Bueno, 95 anos, velado na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 17h no Cemitério da Saudade.

Gabriel Ortiz Zendrini, 17 anos, velado na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 16h no Cemitério Cristo Rei.

Sepultamentos que ocorreram na quarta-feira (10):

Jose Valci Costa da Fonseca, 55 anos, velado na Capela Ponta Grossa. O sepultamento acontece às 17h; local não divulgado.

Aronildo Curiassi, 54 anos, o velório ainda será definido pela família. O sepultamento acontece às 17h no Cemitério de São Pedro do Ivaí.

Geni Teodoro de Faria, 77 anos, velada na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 15h no Cemitério da Saudade.

Maria Aparecida Domiciano de Alcantara, 71 anos, velada na Capela do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento acontece às 9h no Cemitério Cristo Rei.

