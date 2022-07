Veja a lista de sepultamentos desta quinta-feira (7) de Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Aserfa é a responsável por divulgar o obituário de Apucarana e região

Veja a lista de sepultamentos desta quinta-feira (7), divulgada pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

continua após publicidade .

Antonia Ana Lidia Castro Vieira, 53 anos, velada na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 9h desta sexta-feira (8), no Cemitério Santo Antônio de Caiuá.

Nadir Narcizo Raboni, 72 anos, velada na Capela Mortuária de Marumbi. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Marumbi.

continua após publicidade .

Lazara Lisboa Ambrósio, 66 anos, velada na Capela Mortuária de Marumbi. O sepultamento acontece no Cemitério de Marumbi.

Giuseppe Esposito, 90 anos, velado na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 16h no Cemitério Cristo Rei.

Paulo Leonardo Tavares, 86 anos, velado na Capela de Marilândia do Sul. O sepultamento acontece no Cemitério de Marilândia do Sul.

continua após publicidade .

Adelson José Pazianoti, 57 anos, velado na Capela do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento acontece às 9h no Cemitério Cristo Rei.

Vicencia Maria de Santiago, 92 anos, velada na Capela Mortuária de Califórnia. O sepultamento acontece às 9h no Cemitério de Califórnia.

Celia Maria Gouveia, 68 anos, velada na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 10h no Cemitério da Saudade.

Siga o TNOnline no Google News