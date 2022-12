Veja a lista de sepultamentos desta quinta-feira (1º) de Apucarana

Da Redação

Os sepultamentos acontecem nesta quinta-feira (1º) em Apucarana

Veja a lista de sepultamentos desta quinta-feira (1º), divulgada pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

Thais de Oliveira Gimenez, de 72 anos. O velório acontece na Capela Mortuária Central de Apucarana e o sepultamento ocorre às 13h no Cemitério Portal do Céu.

Marlene Ribeiro da Silva, de 46 anos. O velório acontece na Capela do Jardim Ponta Grossa e o sepultamento ocorre às 15h no Cemitério Portal do Céu.

Juventina Maciel Barbosa, de 79 anos. O velório acontece na Capela Mortuária Central de Apucarana e o sepultamento ocorre às 11h no Cemitério Portal do Céu.

Lucia Lourdes de Oliveira, de 70 anos. O velório acontece na Capela Mortuária Central de Apucarana e o sepultamento ocorre às 14h no Cemitério Cristo Rei.

Sepultamentos ocorridos na quarta-feira (30):

Maria Caiado de Araújo, de 74 anos. Velório na Capela Central. O sepultamento ocorreu às 10 horas, no Cemitério Cristo Rei.

Benedito Rodrigues, de 70 anos. Velório na Capela do jardim Ponta Grossa. O sepultamento ocorreu às 13 horas, no Cemitério Cristo Rei.

Aparecido Garcia, de 72 anos. Velório na residência, à rua Apucarana, na Vila Reis, até 15 h. O corpo foi cremado no Crematório Angelus, em Maringá.

