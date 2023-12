Veja a lista de sepultamentos desta quarta-feira em Apucarana

As informações são divulgadas pela Aserfa.

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Confira os sepultamentos que acontecem nesta quarta-feira (27) em Apucarana e cidades da região. As informações são do site oficial da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).

continua após publicidade

Olivio Zanchin, 76 anos. O velório acontece na Capela Colonial. O sepultamento ocorre às 17 horas no Cemitério Cristo Rei.

Jose Torres, 85 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento ocorre às 16 horas no Cemitério Portal do Céu.

continua após publicidade

Manoela Tereza Caetano, 85 anos. O velório acontece Capela Central. O sepultamento ocorre às 13 horas no Cemitério Cristo Rei.

Izidoro Augusto Lopes, 62 anos. O velório acontece na Capela de Bom Sucesso. O sepultamento ocorre no Cemitério de Bom Sucesso.

Pedro Pereira Barbosa, 99 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento ocorre às 11 horas no Cemitério da Saudade.

continua após publicidade

Manoel Paulino Dos Santos, 74 anos. O velório acontece na Capela do Colonial. O sepultamento ocorre às 10 horas no Cemitério Cristo rei.

Jair Nogueira Araujo, 55 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento ocorre às 9 horas no Cemitério Cristo Rei.

Aparecido Marcelino Pereira, 70 anos. O velório acontece na Capela Municipal de Rio Bom. O sepultamento ocorre às 15 horas no Cemitério Municipal de Rio Bom.

continua após publicidade

José Valdir Alencar, 83 anos. O velório acontece na Capela Municipal de Marilândia do sul. O sepultamento ocorre às 9 horas no Cemitério Municipal de Marilândia do Sul.

José Fagundes da Silva, 66 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento ocorre às 10 horas no Cemitério da Saudade.

Veja a lista de sepultamentos desta quarta-feira em Arapongas

Julia Nalepe Fernandes, 92 anos. O velório acontece no Prever. O sepultamento ocorre às 16 horas no Cemitério Municipal de Arapongas.



Siga o TNOnline no Google News