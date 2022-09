Veja a lista de sepultamentos desta quarta-feira em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os sepultamentos acontecem nos cemitérios da Cidade Alta e região

Veja a lista de sepultamentos desta quarta-feira (21), divulgada pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

continua após publicidade .

Elizabeth Adelaide Moretto, 78 anos, velada na Capela Mortuária Central. O sepultamento acontece às 17h no Cemitério Cristo Rei.

Anna Rosa de Souza Santos, 78 anos, velada na Capela Mortuária Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 16h no Cemitério Cristo Rei.

continua após publicidade .

Milton Aparecido da Silva, 64 anos, velado na Capela Mortuária Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 11h no Cemitério da Saudade.

Neusa Gabriel Anunciado Ferrareto, 65 anos, velada na Capela Mortuária Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 10h no Cemitério Cristo Rei.

Antonio de Oliveira, idade não divulgada. O velório ocorre na Capela Municipal de Marilândia do Sul. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Marilândia do Sul.

Siga o TNOnline no Google News