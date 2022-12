Veja a lista de sepultamentos desta quarta-feira divulgada pela Aserfa

Da Redação

As informações dos sepultamentos são divulgadas pela Aserfa

Veja a lista de sepultamentos desta quarta-feira (21), divulgada pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

Maurineis Gonçalves, de 48 anos. O velório acontece em residência e o sepultamento ocorre no Cemitério Municipal de Rio Bom; horário não divulgado.

Alisson Fabricio Gonçalves Da Lima, de 26 anos. O velório acontece na Capela de Cambé e o sepultamento ocorre no Cemitério Municipal de Cambé.

Sebastião Elias Alves Pereira, de 65 anos. Sem velório; o sepultamento ocorre às 11h no Cemitério Portal do Céu.

Sepultamentos que ocorreram na terça-feira (20):

Natimorto de Patrícia Jacinto da Silva, de 0 ano. O velório aconteceu na Capela de Jandaia do Sul e o sepultamento ocorreu às 16h no Cemitério Municipal de Jandaia do Sul.

Ema Bocato Teixeira, de 88 anos. O velório aconteceu na Capela Mortuária de Jandaia do Sul e o sepultamento ocorreu no Cemitério de Jandaia do Sul; horário não divulgado.

Clarice Aparecida Fontes de Carvalho, de 59 anos. O velório aconteceu na Capela Mortuária Central de Apucarana e o sepultamento ocorreu às 14h no Cemitério Cristo Rei.

Dalva Maria Gomes, de 65 anos. O velório aconteceu na Capela do Distrito da Vila Reis e o sepultamento ocorreu às 11h no Cemitério de Califórnia.



Gabriela da Silva Brasiliano, de 28 anos. O velório aconteceu na Capela do Jardim Ponta Grossa e o sepultamento ocorreu às 9h no Cemitério Portal do Céu.

