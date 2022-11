Veja a lista de sepultamentos desta quarta-feira de Apucarana e região

Da Redação

Os sepultamentos acontecem nos cemitérios de Apucarana e região

Veja a lista de sepultamentos desta quarta-feira (23), divulgada pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

Marcos de Mello Cichelli, de 47 anos. O velório acontece na Capela Mortuária Mauá da Serra e o sepultamento ocorre no Cemitério de Mauá da Serra; horário não divulgado.

Rosa Rosin Massambani, de 83 anos. O velório acontece no Salão Comunitário do Distrito da Caixa de São Pedro e o sepultamento ocorre às 9h30 no Cemitério Municipal de Arapongas.

Maria Aparecida Ruppenthal, de 60 anos. O velório acontece na Capela do Jardim Colonial e o sepultamento ocorre às 15h no Cemitério Cristo Rei.

Sepultamentos ocorridos na terça-feira (22):

Carmen Lucia Gomes de Lima Oliveira, de 68 anos. O velório aconteceu na Capela do Jardim Ponta Grossa e o sepultamento ocorreu às 17h no Cemitério Cristo Rei.

Aureo Del Vecchio Candeia Neto, de 51 anos. O velório aconteceu na Capela Mortuária de Califórnia e o sepultamento ocorreu às 15h no Cemitério de Califórnia.

José Francisco dos Anjos, de 83 anos. O velório aconteceu na Capela Mortuária Central de Apucarana e o sepultamento ocorreu às 15h no Cemitério Cristo Rei.

Paulo Yagura, de 80 anos. O velório aconteceu na Capela do Prever Arapongas e o sepultamento ocorreu no Cemitério Municipal de Arapongas.



Aparecido Marcos Miguel, de 62 anos. Sem velório; o sepultamento aconteceu às 16h no Cemitério Cristo Rei.

