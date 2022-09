Veja a lista de sepultamentos desta quarta-feira de Apucarana e região

Da Redação

Os sepultamentos acontecem em Apucarana e região

Veja a lista de sepultamentos desta quarta-feira (28), divulgada pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

Orlando Corrêa, 81 anos, velado na Capela do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento acontece às 10h no Cemitério Cristo Rei.

Maria Lemes Montanini, 98 anos, velada na Capela de Telêmaco Borba. O sepultamento acontece às 10h no Cemitério de Telêmaco Borba.

Hernandes da Silva, 34 anos, velado em residência. O sepultamento acontece às 9h no Cemitério de Mauá da Serra.

Sepultamentos que ocorreram na terça-feira (27):

Joaquim Pinheiro de Freitas, 65 anos, velado na Capela municipal de Cambira. O sepultamento aconteceu às 16 horas no cemitério municipal de Cambira.

Maria da conceição Rosa, 82 anos, velada Capela Central. O sepultamento aconteceu às 11 horas no Cemitério Cristo Rei.

José Sebastião Necreto, 72 anos, velado na Capela Central. O sepultamento aconteceu às 11 horas no Cemitério Portal do Céu.

José Ribeiro da Silva, 90 anos, velado na Capela Central. O sepultamento aconteceu às 14 horas no Cemitério Portal do Céu.



Olivia Nogueira, 89 anos, velada na Capela Municipal de Arapongas. O sepultamento aconteceu no Cemitério Municipal de Arapongas.

Lazinha Barbara da Cruz, velada na Capela de Cambé. O sepultamento aconteceu no Cemitério Municipal de Cambé.

João Luiz da Silva, 78 anos, velado na Capela do Jd. Ponta Grossa. O sepultamento aconteceu às 16 horas no Cemitério Portal do Céu.

