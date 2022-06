Veja a lista de sepultamentos desta quarta-feira de Apucarana e região

Da Redação

Os sepultamentos acontecem em Apucarana e na região

Veja a lista de sepultamentos desta quarta-feira (22), divulgada pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

Francis Xavier Tabone Adami, 83 anos, velada na Igreja Matriz de Cambira. O sepultamento acontece às 17h no Cemitério de Cambira.

Maria Regina Marques da Silva, 49 anos, velada na Capela Municipal de Cambira. O sepultamento acontece às 16h no Cemitério de Cambira.

Julia Erbusto Sain, 80 anos, velada na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 16h no Cemitério Cristo Rei.

José Roberto Pieroni, 78 anos, velado na Capela do Pirapó. O sepultamento acontece às 17h no Cemitério do Pirapó.

Arvelino Borges de Paula, 82 anos, velado na Capela do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento acontece às 13h no Cemitério Cristo Rei.

Maria Aparecida Borges de Oliveira, 64 anos, velada na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 9h no Cemitério Cristo Rei.