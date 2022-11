Veja a lista de falecimentos deste sábado em Apucarana

Da Redação

Falecimentos em Apucarana

A Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa), divulgou a lista de falecimentos deste sábado, 26, em Apucarana e região. Veja:

MIROSLAU KULIBABA, 77 anos. Velado na Capela Central de Apucarana. O sepultamento deve ocorrer às 08h30, no Cemitério Ucraniano de Apucarana.

SANDRA MARIA DE SOUSA BERNARDO, 77 anos. Velada na Capela Central de Apucarana. O sepultamento deve ocorrer às 10h no Cemitério Portal do Céu, em Apucarana.

WAGNER APARECIDO DOS SANTOS, 56 anos. Velado na Capela do Pirapó. O sepultamento deve ocorrer às 17h no Cemitério do Pirapó.

