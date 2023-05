Veja a lista de falecimentos deste domingo em Apucarana e região

Da Redação

Sepultamentos informados para o dia de hoje, pela Aserfa

A Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa) divulgou a lista de falecimentos deste domingo, 07, em Apucarana e região. Veja:

Apucarana

Maria Goes, 91 anos. Velada na Rua Rio Apucarana, 629. O sepultamento ocorre neste domingo às 9h, no Cemitério Cristo Rei.

Maria Aparecida Coelho do Amaral, 88 anos. Velada na Capela Central de Apucarana. O sepultamento ocorre na segunda-feira, 08, às 9h, no Cemitério da Saudade.

Região

Benedito Viajoli Sobrinho, 84 anos. Velado Capela Mortuária de Borrazópolis. O sepultamento ocorre neste domingo, 07, no Cemitério Municipal de Borrazópolis.

Erick Ricardo Ancioto Fernandes, 37 anos. Velado na Capela Mortuária de Jandaia do Sul. O sepultamento ocorre neste domingo, às 9h, no Cemitério de Jandaia.

Massilon Mendes Correia, 67 anos. Velado na Capela de São Pedro do Ivaí. O sepultamento ocorre nesta segunda-feira, 08, no Cemitério de São Pedro do Ivaí.

