Veja a lista de falecimentos deste domingo em Apucarana e região

Sepultamentos deste domingo

A Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa) divulgou, neste domingo, 25, a lista de sepultamentos de Apucarana e região. Veja:

Apucarana

ROSENTAL MARCONDES, 70 anos. Velado na Capela Central em Apucarana. O sepultamento ocorre às 9h, no Cemitério Portal do Céu.

GEOVANE CESAR DE CASTRO, 28 anos. Velado na Capela da Vila Reis. O sepultamento ocorre neste domingo, às 11, no Cemitério Cristo Rei.

BENEDITA BUENO DE SOUZA, 75 anos. Velada na Capela Central de Apucarana. O sepultamento ocorre neste domingo, às 17h, no Cemitério Parque dos Ipês, Jundiaí, SP.

Região

MARINILDA DA SILVA BARBOSA, 61 anos. Velada na Igreja Assembleia de Deus Faxinal. O sepultamento ocorre neste domingo, às 17h, no Cemitério de Faxinal.

ANDRÉ DOS SANTOS ARAÚJO, 30 anos. Velado na Capela Mortuária de Borrazópolis. O sepultamento ocorre no Cemitério de Borrazópolis, em horário ainda não divulgado.

NILSON BATISTA, 61 anos. Velado na Capela Mortuária de Marumbi. O sepultamento ocorre neste domingo, no Cemitério Municipal de Marumbi, em horário não divulgado.

CLOVIS BENEDITO OLIVEIRA DO AMARAL, 56 anos. Velado no Crematório Vaticano. O corpo será cremado neste domingo, às 17h, no Crematório Vaticano.

