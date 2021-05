Continua após publicidade

Veja a lista de falecimentos de Apucarana e região divulgada pela Autarquia de Serviços Funerários (Aserfa), neste sábado (8).

João Eudes Teixeira, 72 anos. O velório ocorre na Capela Central e o sepultamento será neste sábado (8), às 15 horas, no Cemitério Portal do Céu, de Apucarana.

Isabeli Vitória Barbosa Santos, 15 anos. O sepultamento será neste sábado (8), no Cemitério Municipal de Borrazópolis.

Luzia Martins do Santos, 70 anos. O sepultamento será as 13 horas, no Cemitério do Pirapó.

Claudecir Santos Manzatto, 57 anos. O sepultamento será as 10 horas, no Cemitério Cristo Rei, de Apucarana.