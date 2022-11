Veículos roubados em chácara de Arapongas são recuperados em Apucarana

Da Redação

Os dois veículos que foram roubados de uma chácara localizada na Estrada São Luiz, cerca de 16 km da rodovia BR-369, sentido Distrito São Luiz em Arapongas, na noite desta quinta-feira (10) foram localizados na manhã desta sexta-feira (11) na Estrada do Bertasso, em Apucarana.

De acordo com a Polícia Militar (PM), A Fiat/Strada, e o Jeep Renegade estavam no meio do mato um próximo ao outro.

Os veículos foram encaminhados para a delegacia.

O crime

De acordo com informações da Polícia, a vítima informou que por volta das 20h cinco homens renderam a família. Na casa estava um casal, a mãe do morador e uma funcionária. Os bandidos ficaram no local aproximadamente duas horas, agindo com muita violência. O proprietário da chácara sofreu escoriações.

Os criminosos roubaram uma Fiat/Strada, um Jeep Renegade, três televisores, vários eletrodomésticos, celulares, moto serra, roçadeira. Lixadeiras, máquina de solda, um par de alianças, alimentos e R$600,00.

As vítimas ainda relataram, que diante das fortes ameaças foram obrigadas a realizar transferências bancárias em vários valores.

Os bandidos também roubaram o celular da funcionária.

A Polícia Militar foi acionada, colheu as características dos bandidos, fez patrulhamento na região, mas ninguém foi preso. Em apoio a equipe policial de Arapongas, equipes da PM de Londrina e Rolândia também foram para o local.

