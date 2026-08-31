Veículos de mesmo modelo são alvos de arrombadores na madrugada em Apucarana

Uma série de furtos a veículos chamou a atenção das autoridades de segurança entre a noite de sábado (29) e a madrugada de domingo (30) em Apucarana. O alvo preferencial dos criminosos foram veículos do modelo Hyundai HB20 estacionados na região central.

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O primeiro caso registrado ocorreu na Rua Professor Erasto Gaertner. A vítima estacionou seu HB20 de cor preta por volta das 22h00 e, ao retornar à 01h00, encontrou o vidro traseiro quebrado. Do interior do carro, foi subtraída uma mochila feminina contendo pertences pessoais. O local do crime, situado ao lado de um supermercado e próximo ao Instituto de Identificação, possui diversas câmeras de monitoramento que poderão auxiliar nas investigações.

Poucas horas depois, um crime idêntico foi registrado na Rua Miguel Simião. Outro proprietário de um HB20, que havia deixado o carro estacionado às 23h00, retornou por volta das 02h50 e constatou que o vidro da porta do motorista havia sido estilhaçado. Nesta ocorrência, o prejuízo foi maior: três bolsas foram furtadas do veículo. Duas delas continham roupas diversas, enquanto a terceira guardava um notebook, um aparelho celular e um controle de videogame. Em ambos os casos, a Polícia Militar orientou as vítimas a buscarem a Polícia Judiciária.

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