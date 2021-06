Veículo roubado em posto de combustível é recuperado

Continua após publicidade

Nesta segunda-feira (7), foi registrado um roubo em um posto de combustível no Jardim Trabalhista, pela Polícia Militar de Apucarana, quando um GM Classic verde foi levado pelos criminosos.

Algumas horas depois, conforme a PM, o carro foi recuperado no Núcleo Habitacional João Goulart, abandonado no começo da Rua Dartagnan Corrêa da Silva Bertolia.

De acordo com o relatório, o carro foi deixado aberto, mas sem as chaves. A PM entrou em contato com a vítima do roubo, que compareceu ao local junto de um chaveiro para dar partida no veículo.

O carro foi encaminhado para 17ª SDP, segundo informações do boletim.