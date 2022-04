Da Redação

Veículo roubado de sítio em Apucarana é recuperado pela PM

Na manhã deste domingo (20), a Polícia Militar (PM), de Apucarana, recuperou um Fiat Strada Working utilizado no roubo de um sítio localizado na Estrada do Xaxim, durante a madrugada. Os criminosos fizeram pai e filha, de 53 e 9 anos, de reféns, roubaram o veículo e fugiram.

Em patrulhamento pelo Conjunto Jaçanã, a equipe viu o veículo e conversou com moradores da rua. De acordo com testemunhas, o carro foi abandonado por um na manhã de domingo, que fugiu em seguida.

Diante dos fatos, o veículo foi encaminhado à 17ª Subdivisão Policial (SDP) para que fosse devolvido para o proprietário.

O roubo

Pai e filha, de 53 e 9 anos, moradores da zona rural de Apucarana, passaram por momentos de terror durante a madrugada deste domingo (20), por volta das 3h20, quando dois ladrões invadiram o sítio onde moram na Estrada do Xaxim, nas proximidades do trevo do Parque da Raposa. Os dois estavam em casa, quando foram surpreendidos pelos homens armados com revólver e facão.