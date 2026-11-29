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Fiorino era ocupada por dois homens quando acabou batendo contra uma carreta que estava estacionada no acostamento; bombeiros, Motiva e PRF acionados

Uma Fiat Fiorino bateu contra uma carreta bitrem que estava estacionada na BR-376, próximo ao distrito do Pirapó, em Apucarana (PR), na tarde deste domingo (29). Dois homens ocupavam o utilitário e seguiam para um velório, onde fariam a entrega de uma coroa de flores. Ninguém ficou ferido.





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Com o impacto, a Fiorino atingiu o rodado do caminhão. Equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária Motiva foram acionadas para atender à ocorrência.





A pista no sentido a Maringá ficou parcialmente bloqueada até a remoção do veículo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local e registrou a ocorrência.

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As circunstâncias do acidente serão apuradas.