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RECUPERADO

Veículo furtado no fim de semana em Apucarana é localizado pela GCM

Automóvel foi abandonado em frente a uma residência; corporação realizava patrulhamento quando identificou a placa do carro furtado

Escrito por Da Redação
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Veículo furtado no fim de semana em Apucarana é localizado pela GCM
Autor Gol foi localizado em bairro de Apucarana - Foto: Divulgação/GCM

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Apucarana recuperou, nesta segunda-feira (14), um Volkswagen Gol que havia sido furtado no último sábado (12) na região central da cidade. O veículo foi localizado abandonado e com a ignição violada na Rua Maria Alice, localizada no Residencial Sanches dos Santos.

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A localização ocorreu durante um patrulhamento de rotina pelo bairro. De acordo com a corporação, os agentes já possuíam as informações e a placa do automóvel levado da Rua Bandeirantes, o que facilitou a identificação imediata assim que a equipe entrou na via.

Ao realizarem a checagem, os guardas constataram que o carro estava destrancado, sem nenhum suspeito nas proximidades, e estacionado em frente a uma residência. A vistoria no interior do automóvel revelou indícios de que os criminosos utilizaram uma ferramenta improvisada, do tipo chave-micha, no contato da ignição para conseguir dar a partida e fugir com o carro no fim de semana.

Após a recuperação do bem, o Gol foi recolhido e encaminhado à 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana. O veículo agora passará pelos trâmites legais cabíveis na delegacia para ser posteriormente restituído ao proprietário.

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Veículo furtado no fim de semana em Apucarana é localizado pela GCM
AutorFoto: Reprodução


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Apucarana furtos GCM Patrulhamento segurança Veículos
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