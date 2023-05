Veículo furtado em Rio Bom é encontrado em Apucarana

Da Redação

Veículo foi encontrado neste domingo

Um carro modelo Corsa pick-up furtado no final de semana em Rio Bom, foi encontrado abandonado em Apucarana, na região da Vila Rural Manoel Piassa, próximo da estrada que liga os dois municípios.

Conforme a Polícia Militar (PM) denúncias informaram que o veículo estava no local. Uma equipe foi até o endereço, na tarde deste domingo (1), e encontrou o Corsa sem as rodas e sem a bateria.

O Corsa foi guinchado e levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana, para depois ser devolvido ao proprietário.

Outro furto de veículo

Chevrolet Cruze é furtado no centro de Apucarana

Um carro modelo Chevrolet Cruze sedan, ano 2022 branco, placas RUK5C56, foi furtado no centro de Apucarana. A Polícia Militar (PM) foi chamada na noite deste domingo (30) para registrar a ocorrência.

O dono do carro contou que estacionou o veículo por volta das 21h e ao retornar, às 22h, percebeu que o Cruze não estava no local, então ligou no 190. A PM realizou buscas, mas até o momento, carro não foi encontrado. Para mais informações, clique aqui.

