Veículo furtado em Londrina é recuperado em Apucarana

A Polícia Militar (PM) recuperou um veículo furtado na tarde desta terça-feira (9) em Apucarana. Conforme a equipe policial, uma denúncia anônima informava que um veículo Volkswagen Gol, ano 97, de cor prata, estava com as portas abertas e em estado de abandono na Rua Rafael Sorpile, próximo à Lagoa Schmidt e à Subestação da Sanepar, que faz a ligação com o Parque da Raposa.

Foi realizada a checagem do carro, constatando que o automóvel tinha um alerta de furto e roubo emitido em 28 de dezembro.

A equipe policial acionou o guincho, que encaminhou o carro até a 17ª Subdivisão Policial (SDP), de Apucarana. Que entrará em contato com o proprietário, morador de Londrina, para que possa retirar o veículo.

