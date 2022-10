Veículo furtado em Londrina é encontrado em Apucarana

Da Redação

O Citröen furtado em Londrina na semana passada foi encontrado em Apucarana e encaminhado para a Polícia Civil

Um veículo roubado há uma semana, em Londrina, foi encontrado nesta quinta-feira (20), em Apucarana. O carro, um Citröen modelo C4 Cactus, estava no estacionamento de um mercado atacadista, na área central de Apucarana.

A Polícia Militar foi chamada por um advogado, que se apresentou como representante da vítima, proprietária do veículo. Ele informou que o veículo, que havia sido furtado em Londrina no último dia 14, estaria no pátio do estacionamento de um mercado da cidade.

A Polícia Militar não deu detalhes sobre como o representante da vítima soube onde estava o veículo furtado. A equipe foi até o endereço, onde o advogado aguardava. O carro estava destrancado e a chave estava no compartimento de abastecimento de combustível.

O veiculo foi encaminhado até o pátio da 17ª Subdivisão da Polícia Civil de Apucarana, para os procedimentos legais.

