Veículo furtado em Apucarana é encontrado sem as rodas

Um veículo furtado foi encontrado sem as rodas nesta quarta-feira (5) em Apucarana. O carro – um VW Gol - foi localizado abandonado por funcionários da Prefeitura em uma mata na região do Parque da Raposa.

Os servidores acionaram a Polícia Militar (PM) e repassaram o número da placa do veículo para o operador do Centro de Operações Policiais Militares (Copom) via 190. Ao verificar no sistema, o atendente constatou que o carro foi furtado na última segunda-feira (3) na área central da cidade.

Além das rodas, o veículo estava sem a bateria e outros equipamentos do painel. A equipe da Polícia Militar foi até o local. O carro foi removido e levado para a 17ª Subdivisão Policial (SDP), de Apucarana, que fará a entrega do veículo ao proprietário.

