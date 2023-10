Veículo furtado é recuperado pela PM em Apucarana

O Fiat Uno furtado na madrugada desta segunda-feira (30) em Apucarana (PR) foi recuperado pela Polícia Militar (PM). O carro, modelo CSL 1.6, de cor cinza, ano 1993, estava abandonado na Rua Jornalista José Canela Bautti, no Jardim Apucarana, nas proximidades do Terminal Rodoviário de Apucarana João Batista Boscardin Júnior.

O veículo foi furtado da Rua São Tomás de Aquino, no Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti. Segundo informações da PM, um vizinho teria informado que, ao menos até as 5h30, horário em que ele acordou e olhou para a rua, o carro ainda se encontrava no local. Portanto, os policiais acreditam que o furto aconteceu após esse horário.

O Fiat Uno foi levado para a 17ª Subdivisão Policial (SDP) para posterior devolução ao proprietário. Apucarana vem registrando uma onda de furtos desse modelo nas últimas semanas. Foram dois casos apenas no estacionamento do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região (Cisvir).

