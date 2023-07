Veículo furtado dos Correios é localizado sem cinco encomendas

Siga o TNOnline no Google News

Uma Fiat Fiorino dos Correios foi furtada na tarde desta quinta-feira (20) em Apucarana. O veículo estava na Rua Nagib Daher, na área central da cidade, quando foi levado por um ladrão. A Polícia Militar (PM) localizou no final da tarde o utilitário abandonado na Estrada do Xaxim, na região do Parque da Raposa, sem cinco encomendas.

A corporação recebeu alerta do crime por volta das 15h30. A PM confirmou que foi um furto. Inicialmente, havia a informação de que se tratava de um roubo.

O funcionário dos Correios teria deixado a chave na ignição da Fiat Fiorino para fazer uma entrega. O criminoso aproveitou esse momento de distração para praticar o crime.

O ladrão saiu em fuga com o veículo pela Rua Nagib Daher e abandonou o utilitário na Estrada do Xaxim, levando as cinco encomendas.

Foto por Foto: TNOnline PM no local do furto na Rua Nagib Daher

