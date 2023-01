Veículo furtado de empresa em Apucarana é encontrado pela GCM

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Guarda Civil Municipal (GCM) recebeu informações, através do 153

Um veículo que foi furtado de uma empresa localizada no Jardim Cidade Alta em Apucarana foi encontrado na manhã desta quinta-feira (5). A Guarda Civil Municipal (GCM) recebeu informações, através do 153, de que a Fiorino estava abandonada.

continua após publicidade .

Conforme GCM, da empresa foram furtados aproximadamente 9 mil bonés e o veículo, que provavelmente foi usado para transportar toda a carga. Outros detalhes do furto ainda não foram repassados.

O veículo foi levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana e será devolvido ao proprietário.

continua após publicidade .

Carro que estava com pneu furado é furtado em Apucarana

Um carro, modelo Gol, que estava estacionado em frente a casa do dono, na região do Jardim Ponta Grossa, foi furtado na madrugada desta quinta-feira (5). O veículo já foi encontrado abandonado nesta manhã, no Núcleo Marcos Freire.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o carro estava sem a bateria. O dono contou para a polícia, que o Gol estava com o pneu furado, parado em frente da casa dele e mesmo assim, ladrões levaram o veículo.

O carro foi levado até a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana e será devolvido ao proprietário.

Siga o TNOnline no Google News