Veículo é totalmente destruído por incêndio em estrada entre Apucarana e Cambira
Corpo de Bombeiros foi acionado, mas as chamas já haviam tomado o carro; polícia apura se o veículo foi utilizado em algum crime
Um veículo foi completamente destruído por um incêndio na manhã desta terça-feira (3), na Estrada Velha que liga o distrito do Pirapó, em Apucarana, ao município de Cambira. O incidente não deixou feridos e as causas do fogo ainda são desconhecidas.
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As autoridades foram alertadas sobre a situação por um motociclista que transitava pela via e encontrou o automóvel em chamas. A Polícia Militar se deslocou imediatamente para o local e acionou o Corpo de Bombeiros. Quando as equipes de resgate chegaram à estrada, o fogo já havia tomado conta de toda a estrutura do carro, restando apenas a carcaça.
A Polícia Militar foi acionada ao local e o caso deve ser investigado para descobrir a origem das chamas e apurar se o automóvel foi utilizado na prática de algum crime antes de ser abandonado e incendiado.