Veículo é furtado no Parque Industrial Norte em Apucarana

Mais um veículo foi furtado em Apucarana, no norte do Paraná. Desta vez, os bandidos levaram um Ford Escort azul com as placas AFX-7033. A Polícia Militar (PM) foi chamada.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Acidente na PR-466 deixa quatro pessoas feridas no Vale do Ivaí

Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



continua após publicidade

Conforme o proprietário, o veículo estava quase sem gasolina e foi estacionado na Rua Tomio Nakamura, no Parque Industrial Norte, por volta das 23h de domingo (7).

Quando o homem acordou, às 6h, percebeu que o carro não estava mais no local. Caso você ou alguém tenha alguma informação que possa ajudar, denuncie através do número 190 da Polícia Militar.

Siga o TNOnline no Google News