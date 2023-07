Veículo é furtado no centro de Apucarana; PM é chamada

Uma equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada para registrar um boletim de ocorrência a respeito do furto de um automóvel na área central de Apucarana, norte do Paraná. De acordo com a corporação, um veículo VW/Gol com placas AEN-2278 de cor verde foi levado na manhã desta segunda-feira (03), na Rua Erasto Gaertner.

A vítima disse aos agentes de segurança que havia estacionado o carro no local por volta das 9 horas. Ela saiu e quando retornou, cerca de uma hora depois, não encontrou mais seu veículo.

Os militares realizaram um patrulhamento na região, mas nada foi encontrado. A vítima recebeu as devidas orientações.

