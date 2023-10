Veículo é furtado do estacionamento do Cisvir de Apucarana; veja

Um veículo foi furtado na manhã desta quarta-feira (25) do estacionamento do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região (Cisvir), na Avenida Santa Catarina, no Jardim Apucarana, em Apucarana (PR), no Norte do Paraná. Câmeras de monitoramento gravaram a ação do suspeito. Veja abaixo

O veículo levado foi um Fia Uno S, com placas de Arapongas (PR). As gravações mostram um homem se aproximando calmamente e dando partida. O crime ocorreu no início da manhã, pouco antes das 8 horas, quando inúmeros pacientes e funcionários do Cisvir estavam no local.

A Polícia Militar (PM) pede ajuda da população para denunciar no caso de informações. Os telefones são 190, 181 e 197 (Polícia Civil). O Uno, na cor verde, tem a placa CLQ2179 – PR.

OUTRO UNO

Um Uno Mille SX foi recuperado pela PM nesta quarta em Apucarana. O veículo, com alerta de furto, foi localizado "depenado" na Rua Rafael Sorpile. O carro estava sem as rodas, estepe, bateria, rádio e com avarias na pintura e lataria. O veículo foi levado para a delegacia de Polícia Civil para posterior devolução ao proprietário.

Foto por (Reprodução) Outro Uno foi recuperado na Rua Rafael Sorpile

