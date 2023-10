Veículo é furtado de rua no centro de Apucarana

Um veículo foi furtado na noite desta terça-feira (17) no centro de Apucarana, no norte do Paraná. Segundo a Polícia Militar (PM) o carro - um Chevrolet Kadett - estava estacionado na Travessa Carlos Krizanowski quando foi levado.

Ainda de acordo com os policiais, a dono do carro relatou que estacionou o veículo às 18h30 próximo à Feira da Lua e quando retornou não encontrou veículo. Os agentes também afirmaram que a mesma não se lembrava da placa e que no interior do Kadett havia uma bolsa da Mary Kay com mostruário e produtos a pronta entrega.

O Kadett é da cor prata e possui um amassado no porta malas, como consta no Boletim de Ocorrências (B.O). Denúncias podem ser repassadas através do 190 (PM), 153 (GCM) ou 34206700 (WhatsApp Polícia Civil).

