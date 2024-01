Veículo da Sanepar furtado em Ortigueira é recuperado em Apucarana

Um veículo furtado da Sanepar de Ortigueira, nos Campos Gerais, foi recuperado na tarde desta quarta-feira (3) em Apucarana, no Norte do Estado, pela Polícia Militar (PM).

continua após publicidade

O carro, modelo Fiat Cronos Drive 1.3, foi localizado estacionado na Rua Argentina, no Jardim Diamantina. Ele estava trancado.

-LEIA MAIS: PM recupera Kadett que havia sido furtado em Apucarana

continua após publicidade

Segundo a PM, um policial de folga considerou a situação do veículo suspeita. Após ser acionada, uma equipe da PM checou as informações do carro e averiguou que o Fiat Cronos foi levado por volta da meia-noite e meia do escritório da Sanepar em Ortigueira.

Os bandidos arrombaram o escritório e encontraram a chave do veículo na gaveta. Os ladrões abandonaram o veículo em Apucarana, mas a chave não foi localizada. Um guincho do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM) recolheu o carro, que foi levado para a 17ª Subdivisão Policial (SDP).

Siga o TNOnline no Google News