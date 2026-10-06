Veículo com placas de Apucarana fica destruído após bater contra ônibus na PR-466

Apesar dos danos de grande monta no veículo, motorista do carro foi socorrido sem risco de morte

Um motorista ficou ferido após o carro que conduzia, uma Fiat Fiorino com placas de Apucarana, colidir contra um ônibus no início da manhã desta terça-feira (6). O acidente foi registrado por volta das 6h30 na rodovia PR-466, nas proximidades da cooperativa C.Vale, no município de Manoel Ribas.

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Apesar de o carro ter sofrido danos de grande monta, o condutor e única vítima da batida foi resgatado consciente e sem risco de morte. Ele apresentava ferimentos e suspeita de fratura pelo corpo. O atendimento de urgência foi realizado em conjunto por equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros Integrado de Manoel Ribas, que estabilizaram a vítima e a encaminharam para uma unidade hospitalar da cidade.

No ônibus envolvido no acidente, apesar do susto provocado pelo impacto da colisão, nenhum ocupante se feriu. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foi acionada e compareceu ao local para orientar o fluxo de veículos no trecho e registrar a ocorrência. As circunstâncias e as causas exatas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.