Veículo capota após colisão no Jardim Aeroporto; há vítimas

Uma nova ocorrência foi registrada pelo Corpo de Bombeiros de Apucarana na tarde deste sábado (29). Uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foi acionada, por volta das 14h47, para comparecer na Rua Fausto Pio Miranda, no Jardim Aeroporto, por conta de um acidente de trânsito.

As primeiras informações dão conta de que houve uma colisão envolvendo três carros. Inclusive, um deles capotou logo após a batida. Duas pessoas ficaram feridas por conta do acidente.

Testemunhas informaram que o motorista do veículo GM/Corsa invadiu a preferencial. O homem também estaria embriagado. Após a colisão, o motorista fugiu do local.

Outra ocorrência

Equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas na tarde deste sábado (29) para atender uma ocorrência na Rua Eurico Gaspar Dutra, no Jardim Trabalhista, em Apucarana, norte do Paraná. De acordo com a corporação, um princípio de incêndio foi registrado em uma residência.

A equipe de reportagem do TnOnline entrou em contato com os bombeiros, que informaram que um rescaldo foi realizado no local para controlar o fogo.

Ainda conforme a corporação, as chamas se iniciaram em um quarto da casa e se alastraram, já que havia materiais de madeira no local. Elas atingiram o forro e chegaram até cozinha do imóvel.



Quem acionou as viaturas foram vizinhos, pois, aparentemente, não havia ninguém na moradia no momento em que o fogo começou.



