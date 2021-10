Da Redação

Veículo bate e quebra poste na Avenida Minas Gerais

Na manhã desta quinta-feira (14), equipes da Copel foram chamadas para realizar o conserto de um poste que quebrou após um veículo bater contra ele. O acidente aconteceu durante a madrugada, na Avenida Minas Gerais em Apucarana.

Com a batida parte do concreto quebrou. Até o momento detalhes do veículo não foram repassado. A princípio seria um caminhão.

Segundo a Copel, a rede elétrica ficará ligada até que a equipe de manutenção chegue ao local. Uma ancoragem provisória, e um desligamento maior será programado para a realização da troca efetiva da estrutura, com aviso prévio aos consumidores que serão afetados.