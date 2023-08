Veículo atinge motocicleta ocupada por casal no bairro 'Vale Verde'

A condutora do carro está bem

Um acidente de trânsito deixou um motociclista ferido no final da manhã desta quinta-feira (3), no Núcleo Habitacional Vale Verde, em Apucarana, Norte do Paraná. Um carro colidiu contra uma motocicleta que era ocupada por um casal.

Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, e da Guarda Civil Municipal (GCM) foram chamadas para atender a ocorrência.

De acordo com informações, a colisão aconteceu em um cruzamento entre as ruas Honduras e México. Um veículo Fox, que era conduzido por uma mulher de 32 anos, descia a Avenida Honduras e, quando realizou uma conversão para a esquerda na Rua México, acabou atingindo a moto.

O motociclista, de 30 anos, sofreu uma lesão na perna direita e foi atendido pelos socorristas do Siate. A garupa, uma jovem de 24 anos, não sofreu ferimentos. O piloto não precisou ser levado ao hospital.

