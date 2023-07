VBP da avicultura registra crescimento de 72,12% em Apucarana

Nos últimos dois anos, o Valor Bruto da Produção (VBP) da avicultura de corte teve um crescimento de 72,12%. É o que aponta levantamento do Departamento de Economia Rural (Deral) da Secretaria de Estado do Abastecimento e do Abastecimento (Seab).

O incremento na produção avícola em Apucarana, que registrou um salto de R$ 219 milhões em 2020 para um VBP de R$372,5 milhões em 2022, foi comemorado pelo prefeito Júnior da Femac. Ele frisa que o VBP é um índice que compõe o Fundo de Participação dos Municípios (FPM), tendo uma participação de 8% no cálculo usado para a determinação do índice final a ser aplicado sobre a arrecadação do ICMS, que resulta na cota-parte devida a cada Município. “Um dado importante que revela a pujança do nosso agronegócio, que gera alimentos, riquezas e empregos no campo”, destaca o prefeito.

De acordo com Júnior da Femac, os dados divulgados pelo Deral revelaram ainda um cenário atípico no setor em toda a região. “Muitos avicultores precisaram paralisar as atividades para reformas e atualização tecnológica dos barracões, gerando queda de arrecadação a inúmeros municípios de toda região, sendo que Apucarana manteve praticamente estável o Valor Bruto da Produção (VBP) da atividade da avicultura de corte, de 2021 para 2022, graças à produção da Borges & Rossa empresa que, a partir de apoio da prefeitura, em 2019 instalou-se no município”, comenta o prefeito.

Maior condomínio de aves de cortes do Brasil conveniada à multinacional de origem brasileira JBS S/A, uma das líderes globais da indústria de alimentos, Borges & Bossa, explica Júnior da Femac, trata-se de um empreendimento de grande porte atraído pela atual administração que tem contribuído para o fortalecimento da avicultura local. “Não fosse a presença da Borges & Rossa, a queda do VBP da avicultura de corte, que é a atividade que detém o maior percentual de produção no município, teríamos uma queda significativa em 2022 em relação ao desempenho alcançado em 2021”, analisa o prefeito, lembrando que a empresa, situada em propriedade rural de 32 alqueires próximo ao Distrito de Caixa São Pedro, tem em sua planta 24 aviários servidos com alta tecnologia com capacidade instalada para produzir 1,1 milhão de frangos a cada 42 dias.

Na prática, o Valor Bruto da Produção (VBP) é um índice de frequência anual, calculado com base na produção agrícola municipal e nos preços recebidos pelos produtores paranaenses. Engloba produtos da agricultura, da pecuária, da avicultura, da silvicultura, do extrativismo vegetal, da olericultura, da fruticultura, de plantas aromáticas, medicinais e ornamentais, da pesca, etc. Segundo esclarece o economista do Departamento de Economia (Deral) da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab), Paulo Franzini, no ano de 2021 Apucarana obteve produção de 20,3 milhões de cabeças de frango de corte e Valor Bruto da Produção (VBP) de R$385.599.000. “Em 2022, uma leve queda, com produção de 19,3 milhões de cabeças e VBP de R$372,6 milhões”, informa.

A explicação, segundo Franzini, está na paralisação de atividade por parte de muitos avicultores. “No ano passado a produção em Apucarana e em grande parte dos municípios da região registrou redução por conta da renovação de alguns aviários que, por estarem antigos, foram desativados para reformulação. Em Apucarana, não fosse a instalação dos aviários do Distrito de Caixa de São Pedro, a queda teria sido mais significativa”, comenta o economista do Deral.

