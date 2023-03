Vazamento de gás mobiliza Bombeiros de Apucarana

Da Redação

A ocorrência chamou a atenção

O Corpo de Bombeiros de Apucarana foi chamado para conter o vazamento de gás em uma casa na Rua Franko. Equipes foram para o endereço por volta das 14h desta quinta-feira (30).

Conforme os Bombeiros, o próprio morador fez o controle inicial das chamas e a equipe colocou o botijão em área aberta para esperar o fim do vazamento em segurança.

Parte da parede do imóvel sofreu pequenos danos. O botijão não estava em uso, era um reserva.

Prevenção: Botijão de gás explode?

Algumas pessoas acreditam que os botijões de gás instalados em residências podem explodir, o que, de acordo com os Bombeiros, é praticamente impossível de acontecer. Na verdade, o que acontece é a vazão do gás do interior do botijão pressurizado, o que pode estar associada à propagação de um incêndio já em andamento ou ao início de um incêndio estrutural com o gás incandescente em vazão do botijão.

Pensando em prevenir este tipo de situação, o Corpo de Bombeiros orienta como apagar um incêndio em botijão de gás:

_ Se for possível, feche a válvula de segurança para cessar a vazão do gás.

_ Caso a válvula não esteja mais no botijão, remova o botijão do lugar fechado com cuidado e atenção para não direcionar as chamas para alguém ou para objetos inflamáveis como cortinas, paredes etc… posicione-o numa área aberta e espere a completa vazão e queima do gás.

_ Se não for possível remover o botijão, a chama também pode ser apagada por abafamento. Uma toalha molhada pode ser posicionada sobre a chama. O ar vai continuar vazando, mas a toalha vai cessar a oferta de oxigênio e a chama vai cessar.

