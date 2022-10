Variedade atrai consumidores até a Rua Ponta Grossa; saiba mais

Da Redação

O Projeto Revitalização da Rua Ponta Grossa é realizado pela Fecomércio-PR, Sebrae, Prefeitura de Apucarana, Sivana, Sesc e Senac

A principal justificativa para os consumidores entrevistados frequentarem a Rua Ponta Grossa em Apucarana se deve principalmente à variedade de lojas. Essa foi umas das revelações apresentadas nesta terça-feira (04/10) no Sivana pela pesquisa quantitativa realizada para o Projeto de Revitalização da Rua Ponta Grossa.

Detalhes do estudo foram apresentados para lojistas, representantes de entidades ligadas ao comércio e do poder públicos, que integram a Governança do Projeto de Revitalização da Rua Ponta Grossa. Também definiram no encontro as datas dos próximos encontros, quando os lojistas serão ouvidos para elencar as principais necessidades da rua.

A presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana), Aída Assunção, observa que a pesquisa foi feita com o objetivo de embasar o projeto de revitalização. “Um projeto dessa dimensão precisa ter informações sólidas. Para isso, foram ouvidos os consumidores e também os lojistas da Rua Ponta Grossa, pois precisamos identificar as principais necessidades da rua, mas também o comportamento dos consumidores”, diz.

A pesquisa foi apresentada pelo consultor do Sebrae Tiago Cunha, que apontou que 43% dos consumidores frequentam a rua por causa da variedade de lojas. “Aqueles que frequentam a Rua Ponta Grossa diariamente apresentam uma concentração maior no período que vai desde o horário de almoço até o vespertino, em números representa 52%”, revela.

Já sobre o tempo de permanência dos entrevistados, o consultor comentou que mais da metade dessas pessoas (56%) permanecem entre 15 e 60 minutos. Ao todo, os pesquisadores ouviram 276 pessoas.

O prefeito Júnior da Femac participou da reunião e reafirmou o compromisso com o projeto. Também participou do encontro o presidente da Acia, Wanderlei Faganello; o secretário Municipal da Indústria, Comércio e Emprego de Apucarana, Edison Peres Estrope; os consultores do Sebrae Osmar Dalquano Jr. e Débora Ribeiro; o gerente-executivo do Senac Apucarana, Lucas Salvalaggio; o gerente do Senac Arapongas, Sérgio Carlos Figueiredo; do gerente-executivo do Sesc de Apucarana, Ronaldo Romani Ficagno.

O Projeto Revitalização da Rua Ponta Grossa é realizado pela Fecomércio-PR, Sebrae, Prefeitura de Apucarana, Sivana, Sesc e Senac.





