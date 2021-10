'Vaquinha' é criada para ajudar apucaranense com câncer

Da Redação

Após ser diagnosticada com câncer, a família da apucaranense Manuela Noel, de 5 anos, criou uma 'vaquinha' online para ajudar nos custos durante o tratamento da doença que será realizado em Curitiba.

Ela e sua mãe, a vendedora Fernanda da Silva Noel, precisaram se mudar para a capital paranaense para frequentar o Hospital Oncopediátrico Erastinho, onde a menina irá cuidar do câncer localizado no úmero, região do ombro, denominado Sarcoma Ewing. "Ela já fez o primeiro ciclo de quimioterapia e provavelmente serão dez. Após a cirurgia para retirada de parte do osso afetado e enxerto, as sessões de quimio continuam por mais um período. Vamos ficar aqui por cerca de um ano", explica.

Fernanda, que é vendedora, não estava trabalhando por conta da maternidade e deve permanecer apenas nos cuidados da filha nos próximos meses. "Vamos ter gastos aqui e fizemos as contas. Em um ano, vamos gastar cerca de R$ 3.200 por mês, incluindo o aluguel que é R$ 1.600. Aqui em Curitiba é tudo mais caro. Contamos com a colaboração de familiares, amigos e pessoas que se sensibilizem com nossa história", comenta Fernanda.

O pai de Manuela, Evandro Noel, continua em Apucarana trabalhando como gerente de vendas em uma loja de materiais de construção, e deve visitar a esposa e a filha esporadicamente. "A gente precisou se dividir para continuar a rotina, mas Deus está no comando de tudo e ela será vitoriosa no final dessa etapa em nossas vidas", complementa a mãe.

Quem quiser ajudar a família nos custos de moradia e alimentação pode acessar o link da 'vaquinha': clique aqui. Além disso, a chave do PIX de Fernanda Noel é o e-mail fernandapsnoel@gmail.com.