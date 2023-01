Vândalos invadem CMEI do Fariz Gebrim e causam prejuízos; veja

Da Redação

Dois menores foram apreendidos neste domingo, 01 de janeiro, por invadir e vandalizar o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) do Residencial Fariz Gebrim, em Apucarana, norte do Paraná. A Guarda Civil Municipal foi acionada e conseguiu localizar os responsáveis pelos danos.

De acordo com o boletim de ocorrências, moradores do bairro informaram que ouviram um barulho na creche, e viram material escolar jogado na calçada. Uma equipe da GCM foi até o endereço e viu o alambrado danificado e no interior da creche, vários materiais escolares jogados no chão, portas abertas, janelas quebradas, paredes e janelas pintadas.

Conforme apurado pela equipe, na ação, os invasores tiveram acesso a algumas latas de tintas e utilizaram para passar nas paredes do CMEI.

Câmeras de segurança da escola registraram as imagens dos dois menores praticando o vandalismo, e, em diligência pelo bairro, a equipe conseguiu localizá-los e contatar seus responsáveis. Todos foram conduzidos para a delegacia para os procedimentos cabíveis.

De acordo com a diretora do CMEI Laurine de Paulo Mathias Policarpo, os meninos teriam tentado levar alguns materiais escolares, mas nada foi levado. Porém, os prejuízos ainda estão sendo avaliados, já que muito material foi destruído, além de diversas portas e janelas quebradas e paredes danificadas.

Veja como a escola ficou:

