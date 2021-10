Da Redação

Vândalos destroem equipamentos do “Meu Campinho” no Pirapó

Atos de vandalismo e depredação de patrimônio público causaram indignação e revolta entre os moradores do distrito de Pirapó em Apucarana. Na madrugada de segunda para terça-feira algumas pessoas quebraram bancos, mesas e lixeiras na praça situada junto ao Ginásio de Esportes e o “Meu Campinho”.

O presidente da Câmara Municipal, Francylei de Godoi “Poim”, manifestou-se contrariado com a depredação de vários equipamentos da praça. “É inadmissível que bancos, mesas e lixeiras de um logradouro público tenham sido destruídos por vândalos”, frisou Poim.

Em contato com o prefeito Junior da Femac, o presidente da Câmara lamentou a ação dos vândalos e pediu providências. Prontamente, o prefeito cobrou rigor na investigação do caso por parte da Polícia Civil. “O trabalho da polícia já começou e contamos com a ajuda de moradores da região, que podem ajudar a identificar os envolvidos na depredação de equipamentos da praça”, anunciou Junior da Femac, acrescentando que trata-se de uma área de lazer comunitária e que deve ser preservada por todos.