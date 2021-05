Vândalo coloca fogo no parquinho da Vila Nova; assista

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Na madrugada desta sexta-feira (28), por volta da meia-noite, o parquinho infantil da Vila Nova, de Apucarana, foi alvo de vandalismo e ficou parcialmente destruído por conta das chamas. O objeto destinado ao lazer da população fica localizado na Rua Marcílio Dias, 913.

Após denúncia anônima, a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada pela comunidade que vive nas proximidades do parquinho para conter o incêndio causado. Conforme informações da Guarda Civil Municipal (GCM), um morador da região viu uma pessoa colocar fogo no parque infantil e ligou denunciando.

De acordo com a GCM, o ato de vandalismo causou apenas danos materiais. Ainda não se sabe o motivo da ação. Porém, de acordo com a GCM, o caso deve ser investigado para identificar o infrator através de câmeras de segurança em casas da região.

Parques infantis

Os novos parques infantis começaram a ser instalados pela Prefeitura de Apucarana em setembro do ano passado. Os brinquedos de madeira plástica não sofrem desgaste com as chuvas e têm maior durabilidade. O valor de cada conjunto, conforme informações da Prefeitura de Apucarana, é de R$16,6 mil.

