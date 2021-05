Vândalo ateia fogo em parquinho infantil no Paraná; vídeo

Continua após publicidade

Um parquinho infantil ficou parcialmente destruído após um incêndio em Apucarana, no norte do Paraná. O espaço é usado por crianças do bairro Vila Nova, e fica localizado na Rua Marcílio Dias. Os bombeiros foram chamados no começo da madrugada desta sexta-feira (28).

Conforme informações da Guarda Civil Municipal (GCM), um morador da região viu uma pessoa colocar fogo no parque infantil e ligou denunciando.



De acordo com a GCM, o ato de vandalismo causou danos materiais. Ainda não se sabe o motivo da ação. Porém, de acordo com a guarda, o caso será investigado para identificar o responsável dos danos, através de câmeras de segurança instaladas em casas da região.

Na manhã desta sexta, moradores do bairro estavam indignados com o vandalismo. Benjamin Coutinho, há 30 anos vive próximo do parquinho e disse que ficou triste com a situação. "É difícil acreditar que alguém fez isso, como pode?".

Segundo caso:

Esse é o segundo caso de vandalismo em parques de Apucarana. No último dia 12, adolescentes quebram postes de iluminação no Parque Jaboti.

Parques infantis



Os novos parques infantis começaram a ser instalados pela Prefeitura de Apucarana em setembro do ano passado. Os brinquedos de madeira plástica não sofrem desgaste com as chuvas e têm maior durabilidade. O valor de cada conjunto, conforme informações da Prefeitura de Apucarana, é de R$16,6 mil.