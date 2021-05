Vandalismo: Jovens quebram postes de iluminação no Jaboti

Continua após publicidade

Vídeos que começaram a circulam em grupos de WhatsApp nesta quarta-feira (12), mostram alguns jovens quebrando os postes de iluminação do Parque Jaboti, em Apucarana.

Pelas imagens, gravadas pelos próprios suspeitos, é possível ver que eles chutam os postes, arrancam o globo de luz e 'jogam bola' com o objeto.

Conforme a Guarda Civil Municipal de Apucarana, o vandalismo ocorreu no domingo (9), dia das mães, entre às 23h e 3 da madrugada.

"Nossa equipe já tomou as devidas providências, realizando Boletim de Ocorrências, estamos investigando e junto à Polícia Civil, estamos tentando identificar esses jovens que praticaram vandalismo com o patrimônio público, ou se tratar de menores responsabilizar os pais", explica o comandante da GCM, Alessandro Carletti.

O local mais afetado pelo vandalismo é na região na Rua Noboru Fukuchima, próximo da Praça dos 70.

Nas redes sociais, a ação gerou grande revolta. A GCM conta com apoio de denúncias no 153 para identificar os vândalos. "Muito importante que as pessoas, que visualizam esta conduta inadmissível, e entrem em contato com 153 para inibirmos esse tipo de vandalismo e podermos responsabilizar quem pratica esses atos", finaliza.

