Vandalismo: Adolescentes de Apucarana sofrem ameaças

Os três adolescentes identificados no ato de vandalismo, que eles filmaram e postaram em suas redes sociais, ocorrido na madrugada do Dia das Mães no Parque do Jaboti, estão sofrendo ameaças.

Por esse motivo, um advogado procurou a Polícia Civil e a Guarda Civil Municipal na noite de quarta-feira (12) e apresentou os garotos de 17 e 16 anos.

O delegado chefe da 17ª Subdivisão Policial, Marcus Felipe, confirmou que eles devem voltar para um novo depoimento na delegacia.



Conforme o delegado, os adolescentes podem responder na Justiça pela prática de 'ato infracional' análogo ao crime de dano qualificado. Os envolvidos ainda podem ser submetidos a medidas socioeducativas .

"Será solicitado ao município a avaliação dos danos contra o patrimônio público registrados e o procedimento será encaminhado ao Juízo da Infância e da Juventude da comarca de para as devidas responsabilidades", explica o delegado.

Os garotos, na delegacia tiraram uma 'selfie' e postaram novamente nas redes sociais, mesmo assim, a GMC acredita que eles estão arrependidos e preocupados com repercussão que o caso teve nas redes sociais.

"Fomos informados que eles foram ameaçados nas redes sociais. Vimos a foto que eles tiraram na delegacia, são adolescentes, mas percebemos que estão arrependidos. A população quando viu os vídeos, ficou revoltada", comentou o GCM Reinaldo Andrade.

